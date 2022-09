Tredicenne muore dopo caduta da quarto piano nel Napoletano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGragnano (Na) – Un ragazzo di 13 anni è morto a Gragnano, in provincia di Napoli,essere caduto dalla finestra dell’appartamento alin cui abita. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ancora da verificare, sembra che ilsi sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell’antenna tv per poi perdere l’equilibrio e cadere. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. Il fatto, secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, si è verificato attorno alle 11.20. I militari della locale stazione sono stati allertati dal 112 e intervenuti in via Lemma. Quando i militari sono arrivati, il 13enne era a terra. Successivamente è intervenuto il personale del 118 che ne ha constatato il decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

