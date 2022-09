Suriname, pescatore si salva da un naufragio usando un freezer come zattera di salvataggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Undici giorni alla deriva nell’oceano Atlantico passati in un congelatore, poi il salvataggio. È la storia di un pescatore brasiliano, Romualdo Macedo Rodrigues, recuperato al largo delle coste del Suriname dopo il naufragio della sua barca. Alcuni marinai hanno individuato uno strano oggetto galleggiante in mezzo al mare. Dopo essersi avvicinati hanno riconosciuto l’oggetto: un frigorifero con “a bordo” un uomo visibilmente provato. Nonostante il salvataggio, però, le avventure del pescatore brasiliano non erano ancora finite. Secondo quando riportato dal portale di notizie Uol, l’uomo, una volta tornato sulla terraferma, sarebbe stato arrestato per 16 giorni a Paramaribo, capitale del Suriname, perché privo di documenti. come spiegato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Undici giorni alla deriva nell’oceano Atlantico passati in un congelatore, poi iltaggio. È la storia di unbrasiliano, Romualdo Macedo Rodrigues, recuperato al largo delle coste deldopo ildella sua barca. Alcuni marinai hanno individuato uno strano oggetto galleggiante in mezzo al mare. Dopo essersi avvicinati hanno riconosciuto l’oggetto: un frigorifero con “a bordo” un uomo visibilmente provato. Nonostante iltaggio, però, le avventure delbrasiliano non erano ancora finite. Secondo quando riportato dal portale di notizie Uol, l’uomo, una volta tornato sulla terraferma, sarebbe stato arrestato per 16 giorni a Paramaribo, capitale del, perché privo di documenti.spiegato in ...

