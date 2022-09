Spalletti: “Andiamo avanti per la nostra strada nonostante il passo falso col Lecce” (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano Spalletti, allenatore del Napoli, al termine del match contro il Lecce ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli: “Siamo ancora agli inizi, bisogna ancora trovare gli equilibri e valutare tante cose. Saranno partite sempre più difficili perché anche le neopromosse hanno fatto vedere di tenere botta contro chiunque”. Avete fatto meglio nel secondo tempo: “Sì, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo perché abbiamo ripreso il pallino in mano, ritrovato le distanze, tenuto la squadra più corta in costruzione. Abbiamo sbagliato qualche imbucata quando siamo arrivati al limite dell’area e siamo stati anche sfortunati in quelle 2-3 palle che abbiamo buttato dentro”. E’ stato bravo il Lecce? “Sì, ma noi non siamo stati bravi nella riaggressione immediata e ci hanno fatto correre all’indietro, facendoci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLuciano, allenatore del Napoli, al termine del match contro ilha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli: “Siamo ancora agli inizi, bisogna ancora trovare gli equilibri e valutare tante cose. Saranno partite sempre più difficili perché anche le neopromosse hanno fatto vedere di tenere botta contro chiunque”. Avete fatto meglio nel secondo tempo: “Sì, abbiamo fatto meglio nel secondo tempo perché abbiamo ripreso il pallino in mano, ritrovato le distanze, tenuto la squadra più corta in costruzione. Abbiamo sbagliato qualche imbucata quando siamo arrivati al limite dell’area e siamo stati anche sfortunati in quelle 2-3 palle che abbiamo buttato dentro”. E’ stato bravo il? “Sì, ma noi non siamo stati bravi nella riaggressione immediata e ci hanno fatto correre all’indietro, facendoci ...

