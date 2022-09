Sondaggio Ipsos, FdI resta il primo partito e si impone sul Pd. Ma il M5S ha raggiunto la Lega crescendo di 2 punti percentuali in un mese (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Sondaggio di Ipsos ha confermato che il partito di Giorgia Meloni resta il primo del Paese, sovrastando il Pd di Enrico Letta. Il dato fondamentale, tuttavia, riguarda il Movimento 5 Stelle che ha raggiunto la Lega di Matteo Salvini. Azione e Italia Viva restano ferme al 5% e anche Forza Italia appare in contrazione rispetto alle intenzioni di voto. Sondaggio Ipsos, FdI resta il primo partito e si impone sul Pd Il Sondaggio di Ipsos realizzato per il Corriere della Sera e firmato da Nando Pagnoncelli diffuso nella giornata di giovedì 1° settembre ha di fatto confermato la rilevazione di Euromedia Research. Per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 settembre 2022) Ildiha confermato che ildi Giorgia Meloniildel Paese, sovrastando il Pd di Enrico Letta. Il dato fondamentale, tuttavia, riguarda il Movimento 5 Stelle che haladi Matteo Salvini. Azione e Italia Vivano ferme al 5% e anche Forza Italia appare in contrazione rispetto alle intenzioni di voto., FdIile sisul Pd Ildirealizzato per il Corriere della Sera e firmato da Nando Pagnoncelli diffuso nella giornata di giovedì 1° settembre ha di fatto confermato la rilevazione di Euromedia Research. Per il ...

