Skam Italia, online su Netflix la quinta stagione: Elia e il tema del micropene, cast e dove vederla in streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) Nella quinta stagione di Skam Italia uscito oggi, giovedì 1 settembre 2022 su Netflix, Elia Santini, il personaggio interpretato Francesco Centorame, soffre di ipoplasia peniena, il disturbo del micropene che lo metterà in estrema difficoltà nei confronti della sua vita sessuale. Skam Italia, online su Netflix la quinta stagione “Non mi entra nei preservativi di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 1 settembre 2022) Nelladiuscito oggi, giovedì 1 settembre 2022 suSantini, il personaggio interpretato Francesco Centorame, soffre di ipoplasia peniena, il disturbo delche lo metterà in estrema difficoltà nei confronti della sua vita sessuale.sula“Non mi entra nei preservativi di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

NetflixIT : Settembre inizia benissimo con la quinta stagione di Skam Italia, passando per la quinta stagione di Cobra Kai e un… - NetflixIT : Settembre ci fa male dalle scuole elementari, ma con Skam Italia 5 forse ci arriviamo volentieri - NetflixIT : 1 settembre SKAM Italia 5 La sessione d’esami di settembre: ?? - menteignota : sto per finire anche l’ultimo episodio di skam italia - vwnitas : ma quindi skam italia non esce con le clip non ci sono messaggi niente? ma come fai a rovinare così tanto il format di skam non ha senso -