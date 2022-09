Shakira è una furia con l’ex Piqué e vorrebbe denunciarlo | i motivi

QuimMonzo : Nadal e Shakira hanno avuto una relazione che hanno tenuta nascosta per anni - Novella_2000 : 'Vuole denunciarlo', Shakira è una furia contro l'ex Gerard Piqué: i motivi - cipcipdlo567 : @aurora_gianna @Dream19904832 Shakira era bella e famosa già prima di Piqué. L Hadid idem. Sono tutte donne con una… - poison0vs : “se viene tradita una come emily ratajkowski, shakira, beyoncé…come posso pretendere di trovare l’amore della mia v… - BluLikeSky : I Black Eyed Peas + #Shakira sono davvero una forza della natura ?? -

Il motivo Pare che il calciatore abbia tradito la pop star congiovane cameriera che risponde ... Il motivo per cuiintende denunciare l'ex compagno, però, non ha nulla a che fare con tutto ...svolta per il calciatore spagnolo, che avrebbe deciso di chiudere la relazione condopo dodici anni. Oggi Clara lavora nella società di investimenti del difensore in qualità di ...Shakira sarebbe pronta a denunciare l'ex compagno Piqué per aver messo in pericolo la vita di loro figlio: ecco cosa è successo.La separazione tra Shakira e Piquè si fa sempre più tesa: la pop star avrebbe deciso di denunciare l'ex perché ha messo in pericolo la vita del figlio.