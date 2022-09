Serie A 2022/2023, oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la quarta giornata (Di giovedì 1 settembre 2022) Le classifiche della Serie A dopo quattro giornate a confronto, con il paragone e la differenza punti tra la stagione in corso e la scorsa stagione 2021/2022. Al comando Roma e Atalanta, che sono in trend positivo rispetto a dodici mesi or sono. Netto miglioramento per la Juventus, che lo scorso anno aveva appena due punti contro gli otto attuali, mentre perdono un punto l’Inter e due il Milan. Decisamente meglio la Salernitana, mentre hanno perso qualche punto rispetto alla partenza dello scorso anno Bologna e Fiorentina. La classifica 2022/2023 a confronto con la 2021/22 dopo la quarta giornata Roma 10 (+1) Atalanta 10 (+3) Inter 9 (-1) Napoli 8 ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Le classifiche dellaquattro giornate a, con il paragone e la differenza punti tra la stagione in corso e la scorsa stagione 2021/. Al comando Roma e Atalanta, che sono in trend positivo rispetto a dodici mesi or sono. Netto miglioramento per la Juventus, che lo scorsoaveva appena due punti contro gli otto attuali, mentre perdono un punto l’Inter e due il Milan. Decisamente meglio la Salernitana, mentre hperso qualche punto rispetto alla partenza dello scorsoBologna e Fiorentina. Lacon la 2021/22laRoma 10 (+1) Atalanta 10 (+3) Inter 9 (-1) Napoli 8 ...

