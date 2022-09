(Di giovedì 1 settembre 2022) Sul Corriere della Sera, Mariodefinisce ildifatto da alcune squadre, come il Napoli,. Le partite infrasettimanali, scrive, sembrano aver preso in contropiede molti tecnici: è unchema. “Dopo il Milan fermato dal Sassuolo, la sorpresa è il Napoli. Non riesce a battere il Lecce. Le partite di metà settimana sembrano aver preso in contropiede molti tecnici, dediti a undi. È unche” L'articolo ilNapolista.

napolista : Sconcerti: improprio il turnover a fine agosto, è un calcio che pensa troppo e gioca meno Sul CorSera commenta le… -

Corriere della Sera

Commenta per primo Non credo che 'fallimento' sia un terminenel caso della Juve e la sua strada in Champions. E' un termine esagerato di per se stesso, ma esprime bene il senso di questi quattro anni di eliminazioni precoci contro avversari di ...Commenta per primo Non credo che 'fallimento' sia un terminenel caso della Juve e la sua strada in Champions. E' un termine esagerato di per se stesso, ma esprime bene il senso di questi quattro anni di eliminazioni precoci contro avversari di ... L’analisi di Sconcerti: «Il vantaggio della Roma capolista. Juve, solo Vlahovic fa la differenza» Inzaghi non sempre guida bene e Allegri fa fatica a uscire dalla sua nuvola. Mourinho e Sarri ottengono molto da squadre che non sono ancora stellari ...