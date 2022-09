Sampdoria, doppio colpo finale: arrivano Pussetto e Amione (Di giovedì 1 settembre 2022) Il calciomercato della Sampdoria si chiude con un doppio colpo finale nelle ultime ore della sessione estiva. Il club blucerchiato ha infatti chiuso per Ignacio Pussetto e Bruno Amione, entrambe operazioni in prestito. Pussetto arriva dal Watford con la formula del prestito e diritto di riscatto: ex Udinese, la seconda punta argentina conosce bene il nostro campionato per aver vestito la maglia dei friulani per tre stagioni e mezzo. Amione invece è un giovane difensore argentino che arriva in prestito secco dal Verona. Nell’ambito di questa operazione invece ha fatto il percorso inverso, da Genova al Veneto, Fabio Depaoli: per quest’ultimo la formula è quella del prestito con diritto di riscatto che però potrà diventare obbligo in base al ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Il calciomercato dellasi chiude con unnelle ultime ore della sessione estiva. Il club blucerchiato ha infatti chiuso per Ignacioe Bruno, entrambe operazioni in prestito.arriva dal Watford con la formula del prestito e diritto di riscatto: ex Udinese, la seconda punta argentina conosce bene il nostro campionato per aver vestito la maglia dei friulani per tre stagioni e mezzo.invece è un giovane difensore argentino che arriva in prestito secco dal Verona. Nell’ambito di questa operazione invece ha fatto il percorso inverso, da Genova al Veneto, Fabio Depaoli: per quest’ultimo la formula è quella del prestito con diritto di riscatto che però potrà diventare obbligo in base al ...

