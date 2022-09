Roma, entra in una boutique e ruba una borsa da 3.000 euro: donna fugge fino a Sorrento (Di giovedì 1 settembre 2022) Roma. Aveva puntato quella borsa sin da quando era entrata per la prima volta all’interno di quel negozio. Se è vero che è l’occasione a rendere l’uomo ladro, è certo anche vero che le occasioni si possono creare, in qualsiasi momento della giornata. Ed è proprio così che è andata. rubata una borsa da 3.000,00 euro a via del Tritone Una donna, lo scorso 24 agosto, durante il corso della serata, era entrata in un negozio boutique di via del Tritone, fingendo di essere interessata ai diversi prodotti che all’interno vi erano esposti. O meglio, l’interesse non lo fingeva, perché era davvero attratta dai fantastici prodotti alla moda che soltanto nel pieno Centro di Roma si possono trovare, ma non era interessata di certo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 settembre 2022). Aveva puntato quellasin da quando erata per la prima volta all’interno di quel negozio. Se è vero che è l’occasione a rendere l’uomo ladro, è certo anche vero che le occasioni si possono creare, in qualsiasi momento della giornata. Ed è proprio così che è andata.ta unada 3.000,00a via del Tritone Una, lo scorso 24 agosto, durante il corso della serata, erata in un negoziodi via del Tritone, fingendo di essere interessata ai diversi prodotti che all’interno vi erano esposti. O meglio, l’interesse non lo fingeva, perché era davvero attratta dai fantastici prodotti alla moda che soltanto nel pieno Centro disi possono trovare, ma non era interessata di certo ...

