Rai in lutto, addio al volto noto della tv: aveva soli 58 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) È morta la famosa giornalista Rai, Ivana Buselli. La Buselli era un volto noto del Tgr Trento e vice capo redattrice della sede Rai locale. La donna era malata ed è deceduta nella sua abitazione. aveva soli 58 anni. È morta Ivana Buselli: i messaggi d’addio Il mondo del giornalismo radio televisivo regionale piange la scomparsa di una professionista che “è entrata per anni nelle case dei telespettatori con garbo, intelligenza, fermezza, per raccontare il suo Trentino”, ha scritto in una nota la Rai. La donna lascia il marito Guido e il fratello Bruno. Proprio a loro, i colleghi della Rai di Trento e di Bolzano, hanno rivolto la loro vicinanza. “A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio di ... Leggi su tvzap (Di giovedì 1 settembre 2022) È morta la famosa giornalista Rai, Ivana Buselli. La Buselli era undel Tgr Trento e vice capo redattricesede Rai locale. La donna era malata ed è deceduta nella sua abitazione.58. È morta Ivana Buselli: i messaggi d’Il mondo del giornalismo radio televisivo regionale piange la scomparsa di una professionista che “è entrata pernelle case dei telespettatori con garbo, intelligenza, fermezza, per raccontare il suo Trentino”, ha scritto in una nota la Rai. La donna lascia il marito Guido e il fratello Bruno. Proprio a loro, i colleghiRai di Trento e di Bolzano, hanno rila loro vicinanza. “A Guido, il marito, e Bruno, il fratello, la vicinanza e l’abbraccio di ...

