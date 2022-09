Orietta Berti va all’attacco contro Alex Belli | le sue parole

(Di giovedì 1 settembre 2022)si preannuncia essere un’opinionista con il botto. Quando è stata annunciata al Grande Fratello Vip 7 si pensava sarebbe stata una figura tutto sommato molto pacata e diplomatica. Ma ci sbagliavamo di grosso! Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7: “Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono?“ A dimostrarci quanto fossimo lontani dalla verità immaginando la figura della cantante come una persona che non avrebbe creato “mal di pancia” ai concorrenti, ce lo dimostra lei stessa. Intervistata dal settimanale Mio, parla senza mezzi termini die del suo “amore libero” vissuto con Delia, definendolo nella sostanza un escamotage di chi non ha una carriera ...

