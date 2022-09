' Ndrangheta | operazione nel cosentino | 200 arresti

fattoquotidiano : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, tra questi anche il sindaco di Rende Marcello Manna - TgrRaiCalabria : Maxi operazione antindrangheta della Dda di Catanzaro nel Cosentino. 202 arresti ordinati dal procuratore Gratteri.… - Giuly0013 : RT @laura_maffi: Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, tra questi anche il sindaco di Rende Marcello Manna CDX https… - laura_maffi : Cosenza, maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 200 arresti, tra questi anche il sindaco di Rende Marcello Manna CD… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Maxi operazione antindrangheta della Dda di Catanzaro nel Cosentino. 202 arresti ordinati dal procuratore Gratteri. Seq… -

Un'contro la 'è stata condotta all'alba a Cosenza e nell'hinterland cittadino da carabinieri, polizia e guardia di finanza con il coordinamento della Dda di Catanzaro. Eseguite ...Maxiblitz in corso a Cosenza e provincia per via di unacontro la 'coordinata dalla Procura antimafia di Catanzaro: oltre 200 gli arresti, con nomi eccellenti finiti in manette, tra cui il sindaco di Rende, l'avvocato Marcello Manna ,...Oltre 200 arresti nell'operazione contro la 'ndrangheta a Cosenza e provincia. Una delle più vaste offensive di sempre contro la criminaltà organizzata della ...COSENZA, 1° SET. - Maxi operazione contro la 'ndrangheta a Cosenza e provincia con oltre 200 misure cautelari. Carabinieri, agenti della Squadre Mobili delle questure di Cosenza e Catanzaro, e del Ser ...