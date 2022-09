Napoli | Navas resta al Psg | ' Grazie a chi mi ha voluto'

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - Frances6870 : #4settembre:#Napoli,#SerieA,#Calciomercato,#Meret,#Navas,#sirigu,#Fiorentina, #Lecce,#LazioNapoli...si parla di que… - raffored : @WalterWhiteNH Credo che lui sia preso di mira proprio per quello che tu hai scritto, poi per alcuni adesso è il be… -

Si respira delusione tra i tifosi delper il mancato arrivo di Keylor. Il portiere costaricano del Psg a un certo punto del mercato sembrava davvero vicino, tanto che qualche addetto ai lavori aveva ormai fatto capire come ...Commenta per primo Keylorè rimasto al PSG e, non essendosi svincolato, rimarrà nel ruolo di secondo di Donnarumma almeno fino al mercato di gennaio. Il, che a lungo ha insistito per lui, ci riproverà secondo la ...Il possibile legame professionale, infatti, sarebbe saltato per via di appena 500mila euro complessivi; quasi fatta per un triennale alle cifre dettate dal Napoli, sebbene Navas, legato a un contratto ...Il passaggio del portiere costaricano in maglia partenopea sarebbe svanito per una cifra tutt'altro che consistente. 'Keylor Navas ha quindi accettato di rinunciare a 1 milione di euro, ma sperava che ...