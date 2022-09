Milano, parla il giovane accusato di 4 abusi sessuali che seguiva le vittime in monopattino: «Non ho ricordi ma non è una cosa da me» (Di giovedì 1 settembre 2022) Avrebbe bevuto e assunto psicofarmaci, prima di montare sul suo monopattino elettrico. E andare, secondo l’accusa, alla ricerca di donne da aggredire per le strade di Milano. Roberto Crepaldi, il 21enne arrestato nei giorni scorsi per quattro casi di violenza sessuale, si è difeso così davanti al gip: «Non mi sembra che siano cose che avrei potuto commettere io». L’imputato, con precedenti per maltrattamenti sulla madre, ha proseguito sostenendo di avere «un buon rapporto» con le ragazze. Ma poi ha ammesso: «Non ho ricordi precisi di quelle sere perché bevevo e assumevo psicofarmaci». Avrebbe raccontato di aver iniziato a fare uso dei medicinali dopo la morte del padre. Secondo le indagini della Squadra mobile, si muoveva con un monopattino per seguire le vittime. Nell’interrogatorio il ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 settembre 2022) Avrebbe bevuto e assunto psicofarmaci, prima di montare sul suoelettrico. E andare, secondo l’accusa, alla ricerca di donne da aggredire per le strade di. Roberto Crepaldi, il 21enne arrestato nei giorni scorsi per quattro casi di violenza sessuale, si è difeso così davanti al gip: «Non mi sembra che siano cose che avrei potuto commettere io». L’imputato, con precedenti per maltrattamenti sulla madre, ha proseguito sostenendo di avere «un buon rapporto» con le ragazze. Ma poi ha ammesso: «Non hoprecisi di quelle sere perché bevevo e assumevo psicofarmaci». Avrebbe raccontato di aver iniziato a fare uso dei medicinali dopo la morte del padre. Secondo le indagini della Squadra mobile, si muoveva con unper seguire le. Nell’interrogatorio il ...

