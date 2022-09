MERCATO LIVE: Fiorentina su Nikolaou, Monza su Shomurodov e Villarreal su Hateboer. Piatek alla Salernitana, Ounas lascia il Napoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1° settembre, si chiude la campagna trasferimenti estiva 2022 in Italia. In seguito... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Contorovescia. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1° settembre, si chiude la campagna trasferimenti estiva 2022 in Italia. In seguito...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Mercato, trattative al fotofinish. La Juve piazza un altro colpo last minute? Arthur va al Liverpool: ha… - milansette : LIVE MN - Ultimo giorno di mercato: visite mediche in corso per Dest. Vranckx atteso a Casa Milan #acmilan… - LAROMA24 : LIVE - Calciomercato, ultimo giorno di trattative: Grillitsch verso l'Ajax. Arsenal vicino a Douglas Luiz #AsRoma… - pianetagenoa : LIVE MERCATO: PG, Hernani è del Genoa, non è tornato al Parma -