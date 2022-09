Meghan Markle confessa tutto: in gioco ci sono 20 milioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Meghan Markle è decisa a raccontare tutto della sua vita passata a Corte con Harry, ufficialmente perché lei e il marito vogliono raccontare la loro versione dei fatti su quanto è accaduto, officiosamente perché questa operazione le farà guadagnare 20 milioni di euro. Meghan Markle, confessioni da 20 milioni Nella recente intervista al magazine The Cut, Meghan Markle ha fatto chiarezza sulla serie per Netflix che la vede protagonista insieme a Harry. Si tratta di una sorta di reality in cui i Sussex svelano quanto è accaduto nelle stanze del Palazzo e che fino ad ora è rimasto top secret. “La parte della mia vita che non ho potuto condividere, che la gente non ha potuto vedere, è la nostra storia d’amore”, sottolinea ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 settembre 2022)è decisa a raccontaredella sua vita passata a Corte con Harry, ufficialmente perché lei e il marito vogliono raccontare la loro versione dei fatti su quanto è accaduto, officiosamente perché questa operazione le farà guadagnare 20di euro., confessioni da 20Nella recente intervista al magazine The Cut,ha fatto chiarezza sulla serie per Netflix che la vede protagonista insieme a Harry. Si tratta di una sorta di reality in cui i Sussex svelano quanto è accaduto nelle stanze del Palazzo e che fino ad ora è rimasto top secret. “La parte della mia vita che non ho potuto condividere, che la gente non ha potuto vedere, è la nostra storia d’amore”, sottolinea ...

VanityFairIt : Nella seconda puntata del podcast Archetypes la duchessa ha affrontato con l'ospite Mariah Carey il delicato tema d… - ZhubrykMaryna : Meghan Markle ha i tratti molto simili ai miei, se non addiritura uguali, ma senza chirurgia plastica questo per le… - gaiamagenis : Cioè io mi devo ascoltare 46 minuti di Meghan Markle per un articolo. MA SIAMO PAZZI?!?! - zazoomblog : Meghan Markle affonda il coltello contro il Principe Carlo: ecco perché non parla con Harry - #Meghan #Markle… - msn_italia : Meghan Markle, dall'Australia commenti choc: una conduttrice le dà della «cretina». Cos'è accaduto -