Martina Hamdy si addormenta sulla sabbia | i passanti restano immobili

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ha partecipato a due reality molto importanti; eccola cui bellezza lascia tutti assolutamente senza fiato. Nel parlare dinon possiamo non menzionare la partecipazione ad un programma decisamente importante a livello di ascolti; stiamo parlando di Back to School dove troviamo sia il divertimento sia la cultura. Il programma vede, come protagonisti, sia i personaggi conosciuti all’interno del mondo dello spettacolo sia dei maestri molto speciali pronti ad aiutare i vip ma anche a sgridarli nel momento opportuno. InstagramIn una puntata di Back to School abbiamo avuto modo di vere, tra le protagoniste, anche; l’esperienza, però, non ha portato i frutti sperati dal momento che l’ex gieffina non è riuscita a superare l’esame. Abbiamo detto di come ...