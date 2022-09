LIVE Sinner-Eubanks 6-4 7-6 6-2, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik va senza problemi al terzo turno a Flushing Meadows (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ricordando che anche Lorenzo Musetti è in campo contro l’olandese Gijs Brouwer, si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Significativa la questione vincenti-errori gratuiti, sintomatica anche di un certo andare del match: 31-51 Eubanks, 27-16 Sinner. Che ha sbagliato poco, per certi versi lasciandosi mandare al terzo turno dove aspetta Dimitrov o Nakashima. Queste le prime parole di Sinner nell’intervista in campo: “E’ stata la chiave il secondo set. Entrambi abbiamo speso tanto anche mentalmente lì, per fortuna ho servito bene nel tie-break, ovviamente cercando di allungare nel terzo. Posso essere orgoglioso ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARicordando che anche Lorenzo Musetti è in campo contro l’olandese Gijs Brouwer, si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Significativa la questione vincenti-errori gratuiti, sintomatica anche di un certo andare del match: 31-51, 27-16. Che ha sbagliato poco, per certi versi lasciandosi mandare aldove aspetta Dimitrov o Nakashima. Queste le prime parole dinell’intervista in campo: “E’ stata la chiave il secondo set. Entrambi abbiamo speso tanto anche mentalmente lì, per fortuna ho servito bene nel tie-break, ovviamente cercando di allungare nel. Posso essere orgoglioso ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Eubanks 5-2 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il set - #Sinner-Eubanks #DIRETTA: #l’azzurro - zazoomblog : LIVE Sinner-Eubanks 4-1 US Open 2022 in DIRETTA: due break di vantaggio per Jannik - #Sinner-Eubanks #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Eubanks 3-1 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Eubanks #secondo #turno #2022… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Eubanks 0-0 secondo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Eubanks #secondo #turno #2022… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Jannik Sinner sfida il qualificato Christopher Eubanks al secondo turno. Ritorno in campo per l'alto… -