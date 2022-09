Libia, il video choc del rifugiato 15enne torturato con un mitra: “Salvini, Meloni, faelo vedere ai vostri figli” (Di giovedì 1 settembre 2022) Fallo vedere ai tuoi figli @matteoSalvinimi dove vuoi lasciare queste donne, uomini, bambini. E anche tu @GiorgiaMeloni, faglielo vedere, tu che sei cristiana, cosa vuol dire ordinare la crocifissione per migliaia di poveri cristi. https://t.co/HUn1MjeFPC — luca casarini (@lukacasa) August 31, 2022 “Fallo vedere ai tuoi figli, Matteo Salvini, dove vuoi lasciare queste donne, uomini e bambini. E anche tu, Giorgia Meloni, faglielo vedere, tu che sei cristiana, cosa vuol dire ordinare la crocifissione per migliaia di poveri cristi”, così il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini a commento di un video pubblicato su Twitter, in cui si vede un giovane ragazzo per terra, seminudo, ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) Falloai tuoi@matteomi dove vuoi lasciare queste donne, uomini, bambini. E anche tu @Giorgia, faglielo, tu che sei cristiana, cosa vuol dire ordinare la crocifissione per migliaia di poveri cristi. https://t.co/HUn1MjeFPC — luca casarini (@lukacasa) August 31, 2022 “Falloai tuoi, Matteo, dove vuoi lasciare queste donne, uomini e bambini. E anche tu, Giorgia, faglielo, tu che sei cristiana, cosa vuol dire ordinare la crocifissione per migliaia di poveri cristi”, così il capomissione di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini a commento di unpubblicato su Twitter, in cui si vede un giovane ragazzo per terra, seminudo, ...

