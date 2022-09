Lei lo respinge, musulmano le dà fuoco. Prima di morire lo denuncia. Proteste in tutta l’India (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva ripetutamente respinto le sue avances. Dopo l’ultimo ‘affronto’, quando lei ha detto no alla sua richiesta di matrimonio, lui le ha dato fuoco. La vittima, 19 anni, e’ morta dopo cinque giorni di agonia, ma Prima e’ riuscita a denunciare il suo stalker e assassino alla polizia. L’ennesimo caso di violenza nei confronti di una donna e’ avvenuto martedi’ scorso in India, nel distretto di Dumka, nello stato nord-orientale di Jharkhand, scatenando le Proteste in tutto il Paese contro le autorita’, colpevoli di non aver agito tempestivamente per fermare lo stalker. In base a quanto riferito dalla polizia, scrivono i media locali, l’aggressore, Shahrukh Hussain, musulmano di 19 anni, molestava la giovane di famiglia induista da “qualche tempo”. Quando la vittima ha rifiutato la sua proposta di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Aveva ripetutamente respinto le sue avances. Dopo l’ultimo ‘affronto’, quando lei ha detto no alla sua richiesta di matrimonio, lui le ha dato. La vittima, 19 anni, e’ morta dopo cinque giorni di agonia, mae’ riuscita are il suo stalker e assassino alla polizia. L’ennesimo caso di violenza nei confronti di una donna e’ avvenuto martedi’ scorso in India, nel distretto di Dumka, nello stato nord-orientale di Jharkhand, scatenando lein tutto il Paese contro le autorita’, colpevoli di non aver agito tempestivamente per fermare lo stalker. In base a quanto riferito dalla polizia, scrivono i media locali, l’aggressore, Shahrukh Hussain,di 19 anni, molestava la giovane di famiglia induista da “qualche tempo”. Quando la vittima ha rifiutato la sua proposta di ...

