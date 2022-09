Keylor Navas, niente Napoli: “Ringrazio i club interessati ma resto al Psg” (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Keylor Navas-Napoli. Keylor Navas non si muove dal Psg: salta il trasferimento al Napoli (almeno per il momento). Dopo che è terminato il calciomercato estivo, il calciatore costaricano ha pubblicato un messaggio sui social: “Ringrazio i club che si sono interessati a me. È tempo di comunicarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo nella lotta della mano di Dio”. Il post arriva al termine di una giornata lunga, in cui il Napoli ci ha provato fino all’ultimo. Lo rivela lesperto di mercato Paolo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 1 settembre 2022) CALCIOMERCATOnon si muove dal Psg: salta il trasferimento al(almeno per il momento). Dopo che è terminato il calciomercato estivo, il calciatore costaricano ha pubblicato un messaggio sui social: “che si sonoa me. È tempo di comunicarvi che continuerò a lavorare sodo a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutto il possibile, senza arrendermi e come al solito dando il massimo ogni giorno. Grazie per i vostri auguri, continuiamo nella lotta della mano di Dio”. Il post arriva al termine di una giornata lunga, in cui ilci ha provato fino all’ultimo. Lo rivela lesperto di mercato Paolo ...

