Jerry Calà, l'ex moglie è Mara Venier: "È la mia più grande amica"

La storia tra Jerry Calà e la prima ed ex moglie Mara Venier ha appassionato il pubblico durante la seconda metà degli anni Ottanta. Il volto di commedie all'italiana come aBuon compleanno 'Sapore di mare'! 35 anni dalla sua prima uscita e Yuppies, oggi sarà tra gli ospiti del programma di Serena Bortone "Oggi E' Un Altro Giorno" a partire dalle 14:00 su Raiuno, dove presenterà il primo romanzo "La Lavadora". Entrambi veneti, si conoscono sul set del film cult con Lino Banfi: "Al Bar Dello Sport": sei anni d'amore e passione, condivisi anche sul piccolo schermo, che li ha visti protagonisti della serie "Professione Vacanze" e "Delitti e Profumi". Il matrimonio nel 1984 tra le due star dello showbiz è finito sulle prime pagine di tutti i giornali, per un particolare ...

