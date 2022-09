Incendio in discarica a Gorle: 800 metri quadri di rifiuti in fiamme (Di giovedì 1 settembre 2022) Gorle. Incendio in discarica a Gorle, in via Trento. Intorno alle 6 di giovedì mattina è arrivata la chiamata alla centrale dei vigili del fuoco: sul posto sono arrivate squadre dal distaccamento dei volontari di Gazzaniga. A bruciare i rifiuti urbani stipati nel deposito: circa 800 i metri quadrati interessati dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno domato l’Incendio e bonificato l’area. Leggi su bergamonews (Di giovedì 1 settembre 2022)in, in via Trento. Intorno alle 6 di giovedì mattina è arrivata la chiamata alla centrale dei vigili del fuoco: sul posto sono arrivate squadre dal distaccamento dei volontari di Gazzaniga. A bruciare iurbani stipati nel deposito: circa 800 iquadrati interessati dalle. I vigili del fuoco hanno domato l’e bonificato l’area.

