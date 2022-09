In Cisgiordania 2 palestinesi uccisi in scontri con Israele (Di giovedì 1 settembre 2022) Due manifestanti palestinesi sono stati uccisi in scontri armati con l'esercito israeliano in due diverse località della Cisgiordania. Lo riporta l'agenzia Wafa, secondo cui il primo fatto è avvenuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Due manifestantisono statiinarmati con l'esercito israeliano in due diverse località della. Lo riporta l'agenzia Wafa, secondo cui il primo fatto è avvenuto ...

