Il lago è una trappola mortale | choc e orrore | come si muore in Lombardia

(Di giovedì 1 settembre 2022) L'ultimo caso è avvenuto nelle acque deldi Como, all'altezza di Lenno, domenica pomeriggio. Un turista di 32 anni si è tuffato per sfuggire al caldo di fine estate: dopotutto ci sono ancora trenta gradi. Era assieme alla moglie, anche lei lo ha seguito, ma si è trovata subito in difficoltà. Un altro gruppo di vacanzieri, su una barca, l'ha notata e l'ha portata a bordo e lì si è accorta che il marito, invece, non era riemerso. Sarkar Almasov è annegato. La coppia aveva noleggiato un motoscafo per fare una gita nel golfo di Venere, vicino a villa Balbianello, a un centinaio di metri dalla riva dove la profondità del "lac" è già significativa e, infatti, i pompieri hanno trovato il cadavere di Almasov ottanta metri sotto la superficie. Una tragedia, la quinta (e solo sul Lario) di quest'anno. La settimana scorsa è successo a un ragazzo di origini peruviane, ma ...