Gol da centrocampo: una rete incredibile in National League (VIDEO) (Di giovedì 1 settembre 2022) rete pazzesca da centrocampo: l'arbitro fischia e lui calcia e segna. Succede in National League inglese e si candida ai gol più belli dell'anno. Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 settembre 2022)pazzesca da: l'arbitro fischia e lui calcia e segna. Succede ininglese e si candida ai gol più belli dell'anno.

ElvyAres : RT @Torrenapoli1: Kim e Ostigard lenti nell’impostare senza avere lo scarico su Lobo A 2 a centrocampo con Ndombele in queste condizioni n… - Betti129Di : @Anto_Ella77 Sicuramente dallo stadio sei riuscita ad osservare bene. Ma ieri anche raspadori non ha fatto nulla co… - iIpacciani : @Ebrimaismo Dai allora è un buon 343 con le due migliori A. Io sinceramente scambierei Zapata per aggiustare il cen… - ThamayJ : @Sarriolandia @pisto_gol @acspezia Se in alcune some del campo siamo in deficit di giocatori è vero. Ma se vedo che… - ErionBello : @Ric_BamBam Debole a centrocampo, pocchi gol -