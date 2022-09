Gas, Meloni “E' mancata strategia per indipendenza su piano energetico” (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è stato fatto quasi niente perchè questa nazione fosse indipendente sul piano energetico, ma forse è stato un errore di tutta l'Europa. Ci sono nazioni che oggi sono ancora più in difficoltà dell'Italia”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a “Tg2 Post”. “Non abbiamo fatto una strategia: quando segnalavamo il problema dell'approvvigionamento energetico ci rispondevano che eravamo autarchici”. Cosa bisogna fare per superare la crisi energetica? “Credo nel mix energetico, nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento e anche rispetto alle nazioni: non ti puoi legare – come è accaduto per la Russia – quasi interamente a una nazione che non sei in grado di controllare nel medio-lungo periodo”. “Il gas – ha aggiunto – lo prendevamo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non è stato fatto quasi niente perchè questa nazione fosse indipendente sul, ma forse è stato un errore di tutta l'Europa. Ci sono nazioni che oggi sono ancora più in difficoltà dell'Italia”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a “Tg2 Post”. “Non abbiamo fatto una: quando segnalavamo il problema dell'approvvigionamentoci rispondevano che eravamo autarchici”. Cosa bisogna fare per superare la crisi energetica? “Credo nel mix, nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento e anche rispetto alle nazioni: non ti puoi legare – come è accaduto per la Russia – quasi interamente a una nazione che non sei in grado di controllare nel medio-lungo periodo”. “Il gas – ha aggiunto – lo prendevamo ...

