Cremonese, idea Zaza per l'attacco (Di giovedì 1 settembre 2022) Come riportato dal quotidiano Tuttosport, la Cremonese pensa a Simone Zaza per l'attacco. Il giocatore è attualmente svincolato,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Come riportato dal quotidiano Tuttosport, lapensa a Simoneper l'. Il giocatore è attualmente svincolato,...

SimoneMaloni : Non avevo ancora visto la #Cremonese dopo la scorpacciata dell’anno scorso. A tratti sembrava dipinta su un 5-5 col… - stejuve02 : @Emi7412 @juventusfans apparte che ha appena firmato con la Cremonese, poi torna a gennaio quindi non mi sembra pro… - alebi69 : @aduz72 @toro_df Ma che poi, non mi pare Juric voglia CR7, solo giocatori funzionali alla sua idea di gioco. Anche… - Bianca34874951 : RT @RobertoRenga: Cose di calcio: il Monza ha calciatori fuori forma e che non ci credono; la Cremonese ha un'idea di calcio e la porta ava… - Edorsi53 : RT @RobertoRenga: Cose di calcio: il Monza ha calciatori fuori forma e che non ci credono; la Cremonese ha un'idea di calcio e la porta ava… -

Cremonese, idea Zaza per l'attacco | Mercato Calciomercato.com SERIE A/ Roma cinica col suo Dybala, Mou ringrazia il Napoli. L’Inter… Serie A, 3^ giornata: l’analisi di Alfredo Mariotti sull’anticipo serale tra Sassuolo e Milan e sulle altre partite del turno infrasettimanale ... Serie A, saltano le prime panchine Serie A, saltano le prime panchine Sulla graticola Giovanni Stroppa e Massimiliano Alvini. Le società lombarde dopo quattro sconfitte valutano il loro destino ... Serie A, 3^ giornata: l’analisi di Alfredo Mariotti sull’anticipo serale tra Sassuolo e Milan e sulle altre partite del turno infrasettimanale ...Serie A, saltano le prime panchine Sulla graticola Giovanni Stroppa e Massimiliano Alvini. Le società lombarde dopo quattro sconfitte valutano il loro destino ...