Covid-19 | perché alcuni non si contagiano in alcun modo | la spiegazione

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 1 settembre 2022) Da quando è iniziata la pandemia-19, sono in molti a non essersi mai contagiati pur essendo stati in situazioni di pericolo: lascientifica Sono trascorsi più di due anni dall’inizio della Pandemia, tanti sono stati i miglioramenti ma ad oggi il-19 non è stato ancora sconfitto del tutto. In molte città i contagi continuano ad aumentare, i ricoveri però non sembrano essere preoccupanti. Tra vaccinati e non i contagi crescono, c’è però chi dopo tutto questo tempo e lo stop delle restrizioni non ha mai contratto il virus. C’è un motivo? Mascherina chirurgica19 (Screenshot da Facebook)Negli ultimi mesi la varianti del-19 sono sempre più contagiose ed è davvero difficile poter controllare la diffusione del contagio. Ma allora come mai ci sono persone ...