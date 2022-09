Cosa stanno facendo i social network in vista delle elezioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Promuovere i contenuti verificati, le informazioni istituzionali e combattere la disinformazione. Per farlo TikTok ha lanciato il Centro elezioni in-app, mentre Twitter ha attivato una collaborazione con il ministero dell'Interno Leggi su wired (Di giovedì 1 settembre 2022) Promuovere i contenuti verificati, le informazioni istituzionali e combattere la disinformazione. Per farlo TikTok ha lanciato il Centroin-app, mentre Twitter ha attivato una collaborazione con il ministero dell'Interno

