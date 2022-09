Cosa promette Giorgia Meloni: ecco il suo programma (Di giovedì 1 settembre 2022) Blocco navale, liceo «made in Italy», presidenzialismo e nucleare: dopo quello del centrodestra unito, è stato pubblicato il programma di Fratelli d'Italia. ecco una sintesi Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 settembre 2022) Blocco navale, liceo «made in Italy», presidenzialismo e nucleare: dopo quello del centrodestra unito, è stato pubblicato ildi Fratelli d'Italia.una sintesi

