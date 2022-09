Conte punta a sinistra e vede il sorpasso ai danni della Lega (Di giovedì 1 settembre 2022) Chiedendo a Giuseppe Conte se il sorpasso del Movimento Cinque Stelle ai danni della Lega è vicino, la sua risposta è: «Ovvio che sarebbe un risultato fondamentale». L’obiettivo del leader grillino sarebbe quello di arrivare a essere il terzo partito dopo Fratelli d’Italia e Pd. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research dà i grillini al 12,3% e il Carroccio al 12,5%. Ipsos parla di un testa a testa tra i due partiti già attorno al 13,4%. E per tagliare il traguardo, Conte guarda a sinistra. «Siamo in condizione di dire ad un elettorato genuino di sinistra: guardate che i temi della transizione ecologica, della Legalità, dell’etica pubblica, dell’antimafia e della giustizia sociale sono ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) Chiedendo a Giuseppese ildel Movimento Cinque Stelle aiè vicino, la sua risposta è: «Ovvio che sarebbe un risultato fondamentale». L’obiettivo del leader grillino sarebbe quello di arrivare a essere il terzo partito dopo Fratelli d’Italia e Pd. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research dà i grillini al 12,3% e il Carroccio al 12,5%. Ipsos parla di un testa a testa tra i due partiti già attorno al 13,4%. E per tagliare il traguardo,guarda a. «Siamo in condizione di dire ad un elettorato genuino di: guardate che i temitransizione ecologica,lità, dell’etica pubblica, dell’antimafia egiustizia sociale sono ...

