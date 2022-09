Come risparmiare sulla bolletta del gas: fai queste cose (Di giovedì 1 settembre 2022) Attenzione ai possibili risparmi sulla bolletta del gas, alcune semplici procedure da seguire per ottenere un vantaggio economico Con gli aumenti del gas già subiti nei mesi scorsi e quelli previsti per i prossimi, i consumatori devono fare i conti con spese per il riscaldamento, per l’acqua calda, per la cucina veramente esorbitanti. Il risparmio L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 settembre 2022) Attenzione ai possibili risparmidel gas, alcune semplici procedure da seguire per ottenere un vantaggio economico Con gli aumenti del gas già subiti nei mesi scorsi e quelli previsti per i prossimi, i consumatori devono fare i conti con spese per il riscaldamento, per l’acqua calda, per la cucina veramente esorbitanti. Il risparmio L'articolo proviene da Consumatore.com.

Corriere : Supermercati più convenienti, la classifica di Altroconsumo: come risparmiare più di 3 mila euro - Man58792690 : RT @Teresat73540673: - Teresat73540673 : - Roxanne1391 : @Agenzia_Ansa Mi chiedo come mai vengono con soluzioni ad hoc per risparmiare, x la crisi climatica ecc., solo per… - Astrusa__ : @Caseriobloccato Pare che ci sia carenza dovuta al fatto che molti sono ricorsi alle stufe a legna per risparmiare.… -