Borse Ue ancora «in rosso» dopo agosto da dimenticare. Spread in rialzo, rendimento decennale sfiora 4% (Di giovedì 1 settembre 2022) Indici europei in discesa nella prima seduta di avvio di settembre. Petrolio in discesa. Euro attorno alla parità con il dollaro Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 1 settembre 2022) Indici europei in discesa nella prima seduta di avvio di settembre. Petrolio in discesa. Euro attorno alla parità con il dollaro

b_baolo : RT @classcnbc: #UPDATE - borse eu in calo, rendimento #Btp????10y vicino a 4% ????-0,9% ????-1,4% ????-1,1% ????-1,4% Piazza Affari: in positivo #T… - classcnbc : #UPDATE - borse eu in calo, rendimento #Btp????10y vicino a 4% ????-0,9% ????-1,4% ????-1,1% ????-1,4% Piazza Affari: in po… - Alexander76NO : Borse Ue ancora «in rosso» dopo agosto da dimenticare. Spread in rialzo, rendimento decennale sfiora 4% - Il Sole 2… - infoiteconomia : Borse Ue ancora 'in rosso' dopo agosto da dimenticare, focus su caro-energia e inflazione - Loredanataberl1 : RT @sole24ore: ?? Dopo avere chiuso un agosto difficile, con perdite anche oltre il 5% per i principali listini (Milano -3,78% nel mese) e i… -