Borsa: Milano apre in calo ( - 1,03%)

La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede l'1,03% a 21.337 punti.

1 settembre 2022

