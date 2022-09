BARDO | Alejandro G Iñárritu | “Questo film non è stato fatto con la testa | ma con tutto il mio cuore”

(Di giovedì 1 settembre 2022), Falsa cro?nica de unas cuantas verdades è il nuovodiG.presentato a Venezia 79. Ecco come il regista ha raccontato la sua opera in concorso durante l'incontro stampa con i giornalisti. Onirico, folle e visivamente affascinante,, Falsa cro?nica de unas cuantas verdades è il nuovodiG., dopo una pausa di ben sette anni. La storia, si intuisce da subito, è molto personale e attinge a piene mani dalle esperienze del regista, dal suo amore per il Messico e dalla sua vita privata. Presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ci parla di Silveri, un giornalista e documentarista messicano trasferitosi negli Stati Uniti. Ma la pellicola è in effetti un viaggio interiore ...

WeCinema : 'Bardo' racconta un viaggio emozionale nel Messico di Alejandro González Iñárritu che concorre con il suo film al L… - 3cinematographe : #AlejandroInarritu spiega le origini di #Bardo e i maestri come Fellini che lo hanno ispirato #Venezia79 - infoitcultura : 'Bardo' conferma la genialità di Alejandro Iñárritu e vola verso la vittoria di Venezia 79 - infoitcultura : Bardo, recensione. L'onirico ritorno a casa di Alejandro G - NaniPuffo : RT @WeCinema: 'Bardo' racconta un viaggio emozionale nel Messico di Alejandro González Iñárritu che concorre con il suo film al Leone d'Oro… -

