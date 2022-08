Ultime Notizie – Vasto incendio nella notte in un edificio abbandonato a Milano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un Vasto incendio, scoppiato la scorsa notte nella periferia di Milano, ha coinvolto un edificio abbandonato di via privata Marco Fabio Quintiliano. Lo stabile, di 4 piani, è abitato da diversi senza tetto. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 e 30. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e alle forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta la notte e l’intervento si è concluso alle prime ore del giorno, poco dopo le 4. Nessun ferito o intossicato è stato segnalato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Un, scoppiato la scorsaperiferia di, ha coinvolto undi via privata Marco Fabio Quintiliano. Lo stabile, di 4 piani, è abitato da diversi senza tetto. Le fiamme sono divampate intorno alle 23 e 30. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e alle forze dell’ordine. Le operazioni di spegnimento sono durate tutta lae l’intervento si è concluso alle prime ore del giorno, poco dopo le 4. Nessun ferito o intossicato è stato segnalato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Pegasofree777 : RT @luigivanti: La controffensiva di Zelensky (pianificata da Usa e Gb, come riporta 'Ultime Notizie') e' stata una catastrofe: 1500 soldat… - Krypton98473550 : RT @romatoday: Due mesi di smart working per tutti: l'ipotesi per l'autunno -