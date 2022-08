Ultime Notizie – Gorbaciov, da Putin “profondo cordoglio” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il presidente russo Vladimir Putin esprime profondo cordoglio per la morte dell’ex leader sovietico Mikhail Gorbaciov. Lo ha annunciato alla Tass il suo portavoce Dmitry Peskov. “Vladimir Putin esprime profondo cordoglio per la morte di Mikhail Gorbaciov, in mattinata invierà un telegramma di condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha detto Peskov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il presidente russo Vladimiresprimeper la morte dell’ex leader sovietico Mikhail. Lo ha annunciato alla Tass il suo portavoce Dmitry Peskov. “Vladimiresprimeper la morte di Mikhail, in mattinata invierà un telegramma di condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici”, ha detto Peskov. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

