Taylor Lautner e la dieta per recitare in ‘Twilight’: “Un incubo, mangiavo frullati proteici che erano come fango” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutti lo conoscono per il ruolo di Jacob Black nella saga di Twilight, ma finora nessuno sapeva quanto quella parte sia costata a Taylor Lautner. Un notevole sforzo fisico a giudicare dalle parole dell’attore, che intervistato dal programma di cucina Deglazed ha svelato alcuni retroscena. Per interpretare la parte di Jacob l’attore doveva sfoggiare un fisico importante, e per questo motivo ha dovuto seguire una dieta molto precisa e sicuramente non facile: “Nel primo film avevo 16 anni e pesavo circa 60 chili. Per mantenere il ruolo di Jacob in New Moon e nei successivi film ho dovuto aggiungere 15 chili di massa muscolare. Ho seguito una dieta che è stato un vero e proprio incubo: ho mangiato patate dolci crude, hamburger e polpette di tacchino e frullati proteici che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tutti lo conoscono per il ruolo di Jacob Black nella saga di Twilight, ma finora nessuno sapeva quanto quella parte sia costata a. Un notevole sforzo fisico a giudicare dalle parole dell’attore, che intervistato dal programma di cucina Deglazed ha svelato alcuni retroscena. Per interpretare la parte di Jacob l’attore doveva sfoggiare un fisico importante, e per questo motivo ha dovuto seguire unamolto precisa e sicuramente non facile: “Nel primo film avevo 16 anni e pesavo circa 60 chili. Per mantenere il ruolo di Jacob in New Moon e nei successivi film ho dovuto aggiungere 15 chili di massa muscolare. Ho seguito unache è stato un vero e proprio: ho mangiato patate dolci crude, hamburger e polpette di tacchino eche ...

