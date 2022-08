msn_italia : Taiwan spara ai droni cinesi dopo gli avvertimenti, cresce la tensione: «Pechino è avvisata» - Habanerorange : RT @scenarieconomic: Taiwan spara a drone cinese. Venti di guerra, crisi nelle borse - laviniamainardi : @paoloigna1 Armi a Taiwan Taiwan spara ai droni cinesi e va al congresso usa Zhaporizha la Crimea esercitazioni rus… - ilbisa2 : Taiwan spara a drone cinese. Venti di guerra, crisi nelle borse - GuidoBortolato : RT @Gazzettino: Taiwan spara ai droni cinesi dopo gli avvertimenti, cresce la tensione: «Pechino è avvisata» -

Gli ufficiali hanno detto ai giornalisti che accompagnavano Tsai che le navi da guerra e i jet da combattimento basati a Penghu , che si trova nello Stretto di, più vicino ache alla ...La tensione lungo lo Stretto dialtissima. Domenica, per la prima volta dalla visita di Pelosi, due incrociatori statunitensi hanno navigato lungo lo Stretto . Le autorità di Washington hanno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le forze armate di Taiwan hanno aperto il fuoco martedì contro droni civili presumibilmente controllati dalla Cina, poco dopo che il presidente taiwanese Tsai Ing Wen aveva chiesto misure «energiche» ...