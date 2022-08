Studente con sindrome di Down scrive la storia, è il primo con questa patologia a laurearsi nel suo college (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel 2022, il mondo ha imparato più e più volte a non giudicare un libro dalla copertina. E spesso ci imbattiamo in esempi di esseri umani che ci mostrano che il nostro unico limite siamo noi! Dylan Kuehl è un uomo di 38 anni di Olympia, Washington. Aveva un obiettivo nella sua vita: laurearsi al college. Tuttavia, diversamente dalla maggior parte delle persone, la strada per raggiungere l’obiettivo per lui non è stata facile. Questo perché Dylan è nato con sindrome di Down. La sindrome di Down è una patologia genetica in cui un bambino nasce con un cromosoma in più, il che può causare ritardi nello sviluppo e anche disabilità intellettuali. Perciò per Dylan, l’obiettivo di laurearsi al college era molto più difficile ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel 2022, il mondo ha imparato più e più volte a non giudicare un libro dalla copertina. E spesso ci imbattiamo in esempi di esseri umani che ci mostrano che il nostro unico limite siamo noi! Dylan Kuehl è un uomo di 38 anni di Olympia, Washington. Aveva un obiettivo nella sua vita:al. Tuttavia, diversamente dalla maggior parte delle persone, la strada per raggiungere l’obiettivo per lui non è stata facile. Questo perché Dylan è nato condi. Ladiè unagenetica in cui un bambino nasce con un cromosoma in più, il che può causare ritardi nello sviluppo e anche disabilità intellettuali. Perciò per Dylan, l’obiettivo dialera molto più difficile ...

