Smart Working, dal 1 Settembre al via con le nuove regole: ecco cosa cambierà per tutti noi (Di mercoledì 31 agosto 2022) nuove regole a partire dal primo Settembre per disciplinare le attività di Smart Working a livello aziendale, con il ritorno all'accordo individuale tra datore di lavoro e dipendente e l'abbandono della normativa adottata in fase emergenziale. Scopriamo i dettagli di tutte le novità previste. Salvo proroghe in extremis, le nuove regole entreranno in vigore a partire da Giovedì 1 Settembre – ComputerMagazine.itTanto per il settore pubblico quanto per il settore privato, a partire da Giovedì prossimo 1 Settembre varranno nuove disposizioni in tema di "lavoro agile", o "intelligente" o "Smart Working" che dir si voglia, riprendendo le normative che fanno riferimento alla legge numero 81 ...

