Serie A calcio: Lazio acciuffata dalla Samp nel recupero, l'Udinese batte la Fiorentina (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la quarta giornata della Serie A di calcio. La Lazio cercava la vittoria per agganciare la Roma al comando della classifica, ma i biancocelesti hanno pareggiato con la Sampdoria per 1-1 e sono terzi insieme al Milan, a -2 dalla capolista. Ciro Immobile ha segnato il gol del vantaggio al 21? su assist di Milinkovic-Savic, ma Gabbiadini ha pareggiato in pieno recupero. l'Udinese ha battuto la Fiorentina per 1-0 grazie al sigillo di Beto al 17? su assist di Deulofeu e ha agganciato provvisoriamente Napoli, Atalanta e Torino al quinto posto. Botta e risposta tra Baldanzi e Kallon per l'1-1 nello scontro salvezza tra Empoli e Verona.

