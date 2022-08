"Sei inutile. Fino a quando io ho voglia...": Shakira umilia il collaboratore, finisce in tribunale (Di mercoledì 31 agosto 2022) Adesso per Shakira potrebbero arrivare guai legali. Oltre alla rottura con Gerard Piqué, secondo i tabloid sarebbe ancora molto innamorata, spuntano problemi con il fisco spagnolo: la cantante non aver pagato le tasse tra il 2012 e il 2014 pur vivendo regolarmente a Barcellona. Non è tutto, c'è una nuova grana: la denuncia da parte di due ex dipendenti. Tutto emerge nel corso del programma Gossip No Like, secondo cui i due ex collaboratori di Shakira avrebbero presentato una denuncia. Spetterà quindi ai giudici decidere se tutto sia mobbing o altro: la cantante, secondo l'accusa, avrebbe preteso a notte fonda una cena da parte di un collaboratore che era al suo fianco, al lavoro senza alcuna pausa, dalle 8:30 della mattina precedente. “Sai, sei inutile così, vattene da qui. Le persone che lavorano per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Adesso perpotrebbero arrivare guai legali. Oltre alla rottura con Gerard Piqué, secondo i tabloid sarebbe ancora molto innamorata, spuntano problemi con il fisco spagnolo: la cantante non aver pagato le tasse tra il 2012 e il 2014 pur vivendo regolarmente a Barcellona. Non è tutto, c'è una nuova grana: la denuncia da parte di due ex dipendenti. Tutto emerge nel corso del programma Gossip No Like, secondo cui i due ex collaboratori diavrebbero presentato una denuncia. Spetterà quindi ai giudici decidere se tutto sia mobbing o altro: la cantante, secondo l'accusa, avrebbe preteso a notte fonda una cena da parte di unche era al suo fianco, al lavoro senza alcuna pausa, dalle 8:30 della mattina precedente. “Sai, seicosì, vattene da qui. Le persone che lavorano per ...

