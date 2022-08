“Pavel Nedved licenziato dalla Juventus” | la scritta derisoria apparsa e poi rimossa su Wikipedia

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il video privato didiffuso in rete a partire da domenica sera continua a far parlare gli appassionati di calcio. Questa volta il motivo è una modifica alla paginadell’ex calciatore e Pallone d’Oro: qualche utente nella mattinata di mercoledì 31 agosto ha modificato la presentazione, scrivendo cheè ormai “ex vicepresidente della, a seguito della decisione da parte dellaF.C. di licenziarlo a causa del suo comportamento poco professionale emerso nei video dei festeggiamenti per il suo compleanno”. Una affermazione ovviamente falsa, rimasta online però fino alle ore 13 circa. La parte modificata continuava con uno sfottò nei confronti die della. Con riferimento in particolare a un ...

Fabrizio Rinelli per www.fanpage.it festeggia oggi 50 anni. Il vicepresidente della Juventus non si sarebbe mai aspettato di raggiungere questo traguardo anagrafico con così tanti ...