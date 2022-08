Pacchetto scuola: sconti in arrivo Le domande attraverso il web - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le famiglie dovranno richiedere gli sconti per il Pacchetto scuola presentando la domanda online nell'apposita sezione entro il 21 settembre Leggi su lanazione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Le famiglie dovranno richiedere gliper ilpresentando la domanda online nell'apposita sezione entro il 21 settembre

GiornaleBarga : Pacchetto scuola. Entro il 21 settembre le domande per ottenere gli aiuti per le spese scolastiche - GiornaleBarga : Pacchetto scuola: fino a 300 euro per il sostegno agli studenti - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Pacchetto scuola, via alle domande - venti4ore : Scandicci. Pacchetto Scuola 2022/2023, pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi;… - QuiNewsValdera : Pacchetto scuola, via alle domande -