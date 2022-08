Migranti, Salvini arriva a sorpresa a Lampedusa: “Questa non è accoglienza, è un deposito. Indegno per un Paese civile” (Di mercoledì 31 agosto 2022) Visita a sorpresa di Matteo Salvini a Lampedusa. Il leader della Lega ha visitato l’hotspot dell’isola senza preavviso, dopo giorni di ripetuti sbarchi. “Quella alle mie spalle non è accoglienza, non è solidarietà. È un deposito, una roba indegna di un Paese civile” ha affermato il leader della Lega. “Quei bimbi non dovrebbero essere lì sbattuti per terra – ha aggiunto – E chi è qua per la quinta volta clandestinamente non dovrebbe esser qua”, sottolineando che è necessario reintrodurre “i decreti sicurezza”. “Questa volta ho deciso di venire a sorpresa senza avvisare nessuno, prendendo l’aereo da Palermo – ha spiegato – L’altra volta quando avevo avvisato era tutto pulito, profumato e non c’era un virgola fuori posto. Da stanotte ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Visita adi Matteo. Il leader della Lega ha visitato l’hotspot dell’isola senza preavviso, dopo giorni di ripetuti sbarchi. “Quella alle mie spalle non è, non è solidarietà. È un, una roba indegna di un” ha affermato il leader della Lega. “Quei bimbi non dovrebbero essere lì sbattuti per terra – ha aggiunto – E chi è qua per la quinta volta clandestinamente non dovrebbe esser qua”, sottolineando che è necessario reintrodurre “i decreti sicurezza”. “volta ho deciso di venire asenza avvisare nessuno, prendendo l’aereo da Palermo – ha spiegato – L’altra volta quando avevo avvisato era tutto pulito, profumato e non c’era un virgola fuori posto. Da stanotte ci ...

