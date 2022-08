Meghan Markle, dall'Australia commenti choc: una conduttrice le dà della «cretina». Cos'è accaduto (Di mercoledì 31 agosto 2022) «Meghan è una cretina, una svitata». Non usa mezzi termini, la conduttrice Australiana Natalie Burr durante il suo programma mattutino, in diretta, commentando... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 agosto 2022) «è una, una svitata». Non usa mezzi termini, lana Natalie Burr durante il suo programma mattutino, in diretta, commentando...

infoitcultura : Meghan Markle senza freni: «Io celebrata come Nelson Mandela». Ma il paragone solleva solo critiche - infoitcultura : Meghan Markle, intervista-verità su The Cut: cosa nasconde la Corona - infoitcultura : Meghan Markle, nuova intervista per parlare male della royal family - Alina_twain : Momento onestà. Meghan Markle pensava di entrare nella royal family ed essere la star. Quando ha visto che la star… - BARRICADE248 : Ban immediato da tutti i social e dalla vita in generale per chi anche solo prova a paragonare la principessa Dian… -