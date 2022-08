L’uomo con il pene sul braccio stasera su Real Time (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per la serie Storie straordinarie che di tanto in tanto Real Time ripropone, questa sera potremo assistere al documentario intitolato L’uomo con il pene sul braccio. È la storia di Malcolm MacDonald un uomo britannico che nel 2010, allora 35enne, ha perso il pene per via di un’infezione. Con una complessa operazione chirurgica l’organo è stato poi ricostruito, ma i medici si sono visti costretti ad innestarlo sul braccio per l’insufficiente ossigenazione del sangue. La cosa doveva essere provvisoria, ma poi anche per complicazioni burocratiche legate all’aiuto economico di 50mila sterline, il problema si è protratto fino a giungere finalmente a soluzione, come vedremo nelle varie tappe del documentario. L’uomo con il pene sul ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Per la serie Storie straordinarie che di tanto in tantoripropone, questa sera potremo assistere al documentario intitolatocon ilsul. È la storia di Malcolm MacDonald un uomo britannico che nel 2010, allora 35enne, ha perso ilper via di un’infezione. Con una complessa operazione chirurgica l’organo è stato poi ricostruito, ma i medici si sono visti costretti ad innestarlo sulper l’insufficiente ossigenazione del sangue. La cosa doveva essere provvisoria, ma poi anche per complicazioni burocratiche legate all’aiuto economico di 50mila sterline, il problema si è protratto fino a giungere finalmente a soluzione, come vedremo nelle varie tappe del documentario.con ilsul ...

